عروض مسرحية في ثالث أيام مهرجان العراق الوطني للمسرح

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نائب:تحرك نيابي لإيقاف هيمنة القوى السياسية على صندوق اعمار المدن المحررة
وزارة الكهرباء:تفجير 13 برجاً لنقل الطاقة خلال 48 ساعة ومصدر أمني يؤكد أن ميليشيا الحشد ورائها
الولايات المتحدة تمدد إعفاء العراق من شراء الطاقة من إيران لمدة 4 اشهر إضافية
الصالحي يطالب الحكومة بالكشف عن “فقدان” 25 مليار دولار من التحويلات المالية
نائب يطالب الادعاء العام بإيقاف تعاقد وزارة البلديات مع شركة باي واتر على مشروع تحلية مياه البصرة
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الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
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حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
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