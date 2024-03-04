عشائر الموصل:مجلس المحافظة الجديد خيب آمال أهالي المحافظة

عشائر الموصل:مجلس المحافظة الجديد خيب آمال أهالي المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، أن مجلس المحافظة الجديد في نينوى خيب ظن أهالي المحافظة.وقال الجبوري في حديث  صحفي، إن “المجلس خيب ظن الأهالي بسبب الصراعات العديدة الموجودة داخل المجلس والتنقلات ومحاولة استحواذ كل طرف سياسي على حصة أكبر في المحافظة”.وأضاف أن “أهالي نينوى كانوا ينتظرون المجلس الجديد بفارغ الصبر بعد فترة فراغ كبيرة، وذلك بهدف المراقبة وتغيير واقع المحافظة المرير”، لافتا الى ان “ما حصل هو استمرار الصراعات القديمة وهذه الصراعات بلا شك ستؤثر على عمل الحكومة المحلية”.وأشار إلى أن “هذه الصراعات بسبب المصالح والمناصب وليست من آجل خدمة أهالي نينوى، وبالتالي يجب أن تكون هنالك وحدة موقف بين الإطراف المختلفة”.

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