عضو في مجلس كركوك:الوضع ما زال معقدا في تشكيل الحكومة المحلية

عضو في مجلس كركوك:الوضع ما زال معقدا في تشكيل الحكومة المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية أحمد رمزي،السبت، أن الوضع السياسي في المحافظة مازال “معقدا”، لافتا الى أن العرب “محرجون” من حلفائهم التركمان باتفاقهم معنا على “تدوير المحافظ”.وقال رمزي في حديث صحفي، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني وافق على مقترح التدوير الثنائي لمنصب محافظ كركوك مع المكون العربي بحيث يكون المحافظ لمدة عامين من نصيب كل مكونات من العرب والكرد”.وأضاف إن “التركمان يرفضون هذا المقترح جملة وتفصيلا، والعرب لم يردوا على المقترح منعا من الإحراج، كون التركمان وقفوا معهم في جميع القضايا داخل محافظة كركوك، لذا فالأوضاع لازالت معقدة”.وأشار إلى أن “هناك إجماعا الآن على عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وحتى الآن لا يوجد موعدا محددا لها، ولكن على الأغلب ستكون خلال الـ 10 أيام المقبلة”.

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