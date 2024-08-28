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العراق يبرم عقداً مع شركتين إيطالية وأردنية لتأمين المستقبل المائي وتطوير أنظمة الري
العراق ومنظمة أوبك يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي
عضو في مجلس نينوى:المجلس”معطل”
مصدر مطلع:خلافات سياسية داخل مجلس ديالى قد تؤدي إلى تغيير الحكومة المحلية
السفير الإيراني:بزشكيان سيوقع مع السوداني (30) إتفاقية لخدمة الاقتصاد الإيراني
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العراق يبرم عقداً مع شركتين إيطالية وأردنية لتأمين المستقبل المائي وتطوير أنظمة الري
العراق ومنظمة أوبك يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي
السفير الإيراني:بزشكيان سيوقع مع السوداني (30) إتفاقية لخدمة الاقتصاد الإيراني
المياه النيابية:السوداني منح تركيا امتيازات كثيرة مقابل عدم أحترامها للعراق خاصة في الملف المائي
اليوم ..أسعار صرف الدولار=149750ديناراً
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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السفير الإيراني:بزشكيان سيوقع مع السوداني (30) إتفاقية لخدمة الاقتصاد الإيراني
مصادر أمنية: بعض زعماء الإطار وإعلاميين متورطين في “سرقة القرن”
مصدر قضائي:إصدار مذكرتي إلقاء القبض على السارقين (نور زهير وهيثم الجبوري)
نائب:العراق ليس له سيادة في ظل حكومة السوداني
نائب:الدرجات الخاصة عبارة عن صفقات فاسدة من قبل زعماء الأحزاب المتنفذة
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