عضو في مجلس نينوى:المجلس”معطل”

عضو في مجلس نينوى:المجلس”معطل”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس محافظة نينوى عن “كتلة نينوى”، محمد عارف الشبكي، اليوم الأربعاء (28 آب 2024)، أسباب تعطيل مجلس المحافظة.وقال الشبكي في حديث صحفي، إن “مجلس محافظة نينوى كان يسير بشكل طبيعي حتى الجلسة الـ 14، ولكن بعد جلسة تغيير رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء النواحي، حدث التعطيل”.وأضاف أن “كتلة نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني قاطعا الجلسة التي تم التصويت فيها على تغيير مدراء النواحي ورؤساء الوحدات الإدارية كون أغلب رؤساء الوحدات يتبعون للحزب الديمقراطي”.وأشار إلى أن “الخلاف مستمر من ذلك الوقت، وننتظر التوصل إلى حل يضمن عودة المقاطعين، كون المجلس معطل حاليا، وانعقاده ضروري لخدمة المواطنين، ومتابعة عمل الحكومة المحلية”.

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