عضو في مجلس نينوى: أحزاب الحشد وراء خراب المحافظة

عضو في مجلس نينوى: أحزاب الحشد وراء خراب المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس محافظة نينوى أحمد الدوبرداني، الخميس، هيمنة أحزاب الحشد الشعبي من خارج نينوى على القرار السياسي والإداري في المحافظة.وقال الدوبرداني، في حديث صحفي، إن “العديد من الجهات السياسية المتنفذة في بغداد وخارج نينوى باتت اليوم تفرض سيطرتها على القرار الإداري والسياسي في نينوى”.وأضاف الدوبرداني، وهو عضو عن الحزب الديمقراطي الكردستاني: أن “تلك الجهات الخارجية استغلت نفوذها واستطاعت التواجد في نينوى بالتعاون مع بعض الجهات المحلية من أبناء المحافظة”، مبينا أن “تلك الجهات اعتمدت على اسلوب الإغراء بالمكاسب في تقريب بعض الجهات المحلية منها في الانتخابات وتحقيق بعض المكاسب من خلالها”.وكان النائب عن محافظة نينوى، لقمان الرشيدي، قد أكد كذلك، في تشرين الأول الماضي، أن التدخلات السياسية من خارج المحافظة، تسببت في تعطيل عمل مجلس المحافظة خلال الفترة الماضية.

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