عقوبات أمريكية لشركات إيرانية عاملة في العراق

عقوبات أمريكية لشركات إيرانية عاملة في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت “وزارة التجارة” الأميركية تمديد العقوبات ضد شركة الخطوط الجوية الإيرانية، “ماهان للطيران”، وعدد من الشركات في مختلف الدول تعاونت معها سابقًا.وجاء في الوثائق الرسمية لـ”مكتب الصناعة والأمن”؛ التابع لـ”وزارة التجارة” الأميركية؛ التي تم نشرها؛ أمس الجمعة، أنه سيتم تمديد العقوبات المفروضة على: 12 كيانًا لمدة: 180 يومًا.وتقضي العقوبات بحظر بيع أي معدات أميركية خاصة بالطيران أو قطع الغيار لها لتلك الشركات.وبين الكيانات التي طالتها العقوبات؛ شركات مسجلة في “بريطانيا والأردن والعراق والإمارات وسوريا وتركيا وفرنسا”.وكانت “الولايات المتحدة” قد اتهمت شركة “ماهان للطيران”؛ بالتعاون مع (الحرس الثوري) الإيراني؛ ونقل الأسلحة بتكليف منه، لكن الشركة رفضت الاتهامات الأميركية.

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