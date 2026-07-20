عقود واشنطن تحت قبة البرلمان.. 72 نائباً يطالبون باستجواب وزير النفط وكشف تفاصيل الاتفاقات الأميركية

تحرك نيابي جديد يضع اتفاقات واشنطن النفطية تحت المجهر، بعدما قدّمت النائبة هيام الياسري، اليوم الأحد، طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب لاستضافة وزير النفط، من أجل كشف تفاصيل العقود ومذكرات التفاهم التي أُبرمت مع الجانب الأميركي خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة.

وبحسب وثيقة نيابية، حمل الطلب توقيع 72 نائباً، بهدف الاستيضاح بشأن طبيعة الاتفاقات الموقعة، ولا سيما ما يتعلق بـصندوق الطاقة والتنمية، وآليات دعم الخزين النفطي الاستراتيجي الأميركي، وسط مطالبات بكشف جميع الالتزامات المترتبة على العراق.

ويأتي هذا التحرك البرلماني بعد أيام من اختتام الزيدي ووفده الحكومي زيارة رسمية إلى واشنطن استمرت خمسة أيام، شهدت توقيع تفاهمات اقتصادية واستثمارية واسعة، ركزت على تطوير قطاع الطاقة، ورفع قدرات إنتاج وتكرير النفط، وفتح منافذ جديدة للصادرات العراقية، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان المقبلة نقاشات مكثفة حول مضمون الاتفاقات، في ظل مطالب نيابية بتوضيح أبعادها الاقتصادية والسيادية ومدى انعكاسها على مستقبل قطاع النفط العراقي.