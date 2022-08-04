علاوي:الانتخابات ستفرز نفس الأزمة دون المعالجة الجذرية للوضع العراقي

علاوي:الانتخابات ستفرز نفس الأزمة دون المعالجة الجذرية للوضع العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّ رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي،الخميس، الانتخابات المبكرة هي “المخرج الوحيد”، من الازمة السياسية في العراق،وقال إنه سيشترك بها وفق شرط. وأضاف علاوي في تصريحات صحفية، “لم نشارك في الانتخابات لأننا توقعنا حدوث ما نشهده الآن”، موضحا ان “الحوار المبني على أسس واضحة هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة”.وتابع ان “الحوار الوطني يجب أن يضم شرائح المجتمع العراقي على اختلافها”، مشيراً الى ان “الانتخابات يجب أن تكون بإشراف القضاء العراقي والأمم المتحدة”.ولفت الى ان “هناك تقاطعا كبيرا في مواقف القوى السياسية والعملية السياسية أصيبت بعرج”، مبينا ان “النفوذ الخارجي والفساد والإقصاء من أسباب فشل العملية السياسية”.ورأى أن “الانتخابات لن تفيد وستأتي بنفس النتائج وستفرز الأزمة نفسها إلا إذا نظرنا في قانونها”، مشيراً الى ان “هناك خلافات شخصية بين الزعماء السياسيين ولا علاقة لذلك بالمصالح العليا للبلاد”.وقال علاوي، إن “مشاكل العراق بحاجة إلى علاج جذري من خلال حوار وطني بناء”، مضيفا ان “القوى السياسية انتهكت الدستور ولم تلتزم بتوقياته والانتخابات المبكرة هي المخرج الوحيد الآن”.وتابع ان “القوى السياسية انتهكت الدستور ولم تلتزم بتوقيتاته والانتخابات المبكرة هي المخرج الوحيد”، موضحا “سأشارك في الانتخابات إذا أفرزها الحوار البناء بين القوى السياسية على قاعدة احترام الدستور”.

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