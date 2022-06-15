علاوي:الزاملي “منزعج”من قرار الصدر بالإستقالة

علاوي:الزاملي “منزعج”من قرار الصدر بالإستقالة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، ان قيادات التيار الصدري تخشى الحديث مع زعيمهم الصدر حول استقالة نواب الكتلة من البرلمان، فيما أشار إلى رأي آخر غير الاستقالة داخل التيار.وقال علاوي في حوار متلفز ، ان “زعيم التيار الصدري، شعر بالحرج من عدم تشكيل الحكومة رغم امتلاكه 73 مقعدا”، مبينا ان ” خيارات “الكتلة الصدرية” المقبلة قد تكون اللجوء الى الشارع”.وأضاف، انه” التقى في بيته بأهم شخصيتين في التيار الصدري قبل الاستقالة، وقالا أنهما يخافان الحديث مع الصدر حول استقالة النواب”.واكد علاوي أنه ” تواصل مع حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس البرلمان ووجده مبعثر التفكير ويشعر بالانزعاج من قرار استقالة نواب الكتلة الصدرية والإصرار عليها”.وأشار الى ” احتمالية ان يكون وسيطا بين الإطار الشيعي والتيار الصدري”، مبينا انه “لا مجال الآن سوى الحوار البناء بين الكتل ومن ضمنهم الكتلة الصدرية”.

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