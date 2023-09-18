علاوي والبارزاني يتفقان على حل المشاكل داخل العملية السياسية

علاوي والبارزاني يتفقان على حل المشاكل داخل العملية السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمقر مسعود بارزاني ،الاثنين؛ ان ” البارزاني استقبل وفداً رفيع المستوى من الائتلاف الوطني برئاسة اياد علاوي”. واضاف البيان انه “جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق وآخر المستجدات “. وتابع البيان أنه “فيما يخص المشاكل داخل العملية السياسية والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، أكد الجانبان على ضرورة حل المشاكل قبل تفاقمها وفقا للدستور ومن خلال الحوار المستمر”.

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