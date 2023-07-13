علاوي والعامري يجتمعان تحت عنوان “إيران تجمعنا”

بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الخميس، مع رئيس تحالف الفتح الضمير الايراني، هادي العامري، مجمل تطورات الوضع السياسي في البلاد.

أن الأخير “استقبل في مكتبه ب‍

رئيس تحالف الفتح الضمير الايراني

، حيث ناقش الطرفان مجمل تطورات الوضع السياسي في البلاد وسبل تحقيق تعزيز المصالح الايرانية وفق توجهات الاطار ورئيس حكومتها السوداني

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