علاوي والعامري يجتمعان تحت عنوان “إيران تجمعنا”

علاوي والعامري يجتمعان تحت عنوان “إيران تجمعنا”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الخميس، مع رئيس تحالف الفتح الضمير الايراني، هادي العامري، مجمل تطورات الوضع السياسي في البلاد.وذكر المكتب الإعلامي لعلاوي، في بيان أن الأخير “استقبل في مكتبه ب‍بغداد رئيس تحالف الفتح الضمير الايراني  هادي العامري، حيث ناقش الطرفان مجمل تطورات الوضع السياسي في البلاد وسبل تحقيق تعزيز المصالح الايرانية وفق توجهات الاطار ورئيس حكومتها السوداني  .كما ناقش اللقاء “ملف الانتخابات المحلية التي سيجري عقدها نهاية العام الحالي والاستعدادات لها وضرورة تهيئة البيئة المناسبة لضمان اجرائها بصورة نزيهة وسليمة”.

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