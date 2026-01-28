على طريقة الشهرستاني.. السوداني سنصدر المشتقات النفطية في عام 2030

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال السوداني، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الطاقة، إن “قطاع الطاقة لم يعد يمثل سوقاً تجارياً واقتصادياً فحسب، بل أصبح عاملاً محورياً في بناء السياسات السياسية والاجتماعية والتربوية”.

وأوضح أن حكومته، ومنذ تسلمها مهامها، أولت اهتماماً كبيراً بإحداث تحول نوعي في قطاع الطاقة، واستثمار جميع الإمكانات التي يتيحها هذا القطاع الحيوي، مبيناً أن الحكومة أدركت أهمية الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني، ووضعت هدفاً استراتيجياً يتمثل بالوصول إلى تصدير 40% من مشتقات النفط العراقي بحلول العام 2030.