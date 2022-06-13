عمار:سنشكل حكومة توافقية “قوية”!

عمار:سنشكل حكومة توافقية “قوية”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عمار الحكيم، الاثنين، أن الإطار التنسيقي يستطيع تشكيل حكومة قوية .وقال عمار في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي أثبت خلال المفاوضات الحالية قوته وتماسكه وقدرته على تشكيل حكومة قوية، قادرة على إنهاء الأزمات المختلفة في البلاد”.وأضاف أنه “بعد تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم، فأن الإطار يستطيع جمع القوى السياسية وتشكيل تحالف قوى وحكومة توافقية، قادرة على انتشال البلد، من الأزمات المختلفة”.وأعلن نواب الكتلة الصدرية يوم أمس عن تقديم استقالتهم من عضوية البرلمان، بعد طلب زعيم التيار الصدري منهم.

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