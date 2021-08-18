عمليات بغداد تعلن عن إحباط هجوم إرهابي في جانب الكرخ

عمليات بغداد تعلن عن إحباط هجوم إرهابي في جانب الكرخ
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت قيادة عمليات بغداد يوم الأربعاء باحباط محاولة إرهابية لاستهداف تجمعات المواطنين في جانب الكرخ من العاصمة العراقية.وقالت القيادة في بيان ،أن مفارز استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة (27) تمكن من إحباط عمل إرهابي جبان يروم الحاق الأذى بالمواطنين العزل وذلك بعد ان لاحظ عناصر الاستخبارات شخصا ملثما يستقل دراجة نارية تثير تصرفاته الشكوك والريبة.وأوضح البيان أن ذلك الشخص تمت ملاحقته مما اضطره لرمي ما كان بمعيته من أسلحة ومواد متفجرة (ثلاث رمانات يدوية وسلاح غدارة) ولاذ بالفرار في منطقة الوشاش “بستان شطيط” ضمن قاطع الكرخ ولازال البحث جاري عن المتهم، وفي الاثناء تم رفع المواد المضبوطة دون حادث يذكر.من جانبها أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية يوم الأربعاء أنها وبعملية أمنية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين نفذوا هجمات على أبراج نقل الطاقة في محافظة ديالى.وقالت الوكالة في بيان انها “وبعد أن شهدت محافظة ديالى خلال الاشهر الماضية هجمات عدة من قبل العصابات الإرهابية استهدفت خلالها الابراج الناقلة للكهرباء من أجل اشاعة الفوضى في الشارع العراقي ، شرعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بتشكيل فريق عمل تمكنت من تحديد موقع أحد المنفذين للهجمات”.وأشار البيان إلى أنه “تمت مداهمة داره والقبض عليه وبعد إجراء التحقيق معه اعترف بتفجير الابراج الناقلة للطاقة الكهربائية في قضاء العظيم بالاشتراك مع إرهابيين آخرين وبكمين محكم تم القبض عليهما واعترفا أيضا بانتمائهما الى تنظيم داعش، ودونت اقوالهم ابتدائيا وفضائيا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الإرهابيين اصوليا”.

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