عمليات سامراء:اعتقال 30 باكستانياً دخلوا بشكل غير شرعي إلى صلاح الدين

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ائتلاف المالكي يقترح إقالة المحافظ الجديد إذا لم يقدم خدماته خلال ثلاثة أشهر
وزارة المالية:النفط لايزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق بنسبة 95%
تحالف العزم:إحالة نصف مشاريع 2023 خلال الأسبوعين التي سبقت الانتخابات المحلية
اليوم ..سعر صرف الدولار= 155250 ديناراً
مفوضية الانتخابات تعلن استمرار توزيع بطاقات الناخبين حتى الساعة السادسة من مساء اليوم
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وزارة المالية:النفط لايزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق بنسبة 95%
تحالف العزم:إحالة نصف مشاريع 2023 خلال الأسبوعين التي سبقت الانتخابات المحلية
اليوم ..سعر صرف الدولار= 155250 ديناراً
إيران:دخول أكثر من مليون طن من بضائعنا إلى العراق عبر منفذ واحد
البنك الدولي:(22.6)مليار دولار ديون العراق الخارجية لنهاية 2022
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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اليوم .. إنطلاق التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات
مصدر أمني: تعرض مراكز انتخابية في مدينة الصدر لهجوم بقنابل صوتية
البنك الدولي:(22.6)مليار دولار ديون العراق الخارجية لنهاية 2022
نائب:على الحكومة كشف المنفذين بالهجوم على السفارة الأمريكية ” إن صدقت” بالقبض عليهم
بتوجيه من البنك الفدرالي أصبحت حوالات الاستيراد من خلال بنوك المراسلة الخارجية
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- اذاعة INN