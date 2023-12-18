عمليات سامراء:اعتقال 30 باكستانياً دخلوا بشكل غير شرعي إلى صلاح الدين

عمليات سامراء:اعتقال 30 باكستانياً دخلوا بشكل غير شرعي إلى صلاح الدين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت قيادة عمليات سامراء، الاثنين، عن اعتقال 30 باكستانياً دخلوا بشكل غير شرعي جنوبي صلاح الدين.وذكرت القيادة في بيان، إنه تم القبض على 30 شخصا باكستاني الجنسية أثناء دخولهم غير شرعي ومهربين بواسطة صهريج جنوبي صلاح الدين.وأوضح البيان أن عملية الاعتقال نفذها أبطال لواء مغاوير القيادة بإشراف مباشر من قبل قائد عمليات سامراء بعد ورود معلومات استخبارية واثناء التفتيش الدقيق في سيطرة الشيخ ابراهيم تم إلقاء القبض عليهم مهربين بواسطة صهريج، مشيراً الى أن “دخولهم غير شرعي إلى العراق متوجهين من الموصل إلى بغداد.

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