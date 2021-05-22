عندما تنام العدالة

ترجمة: مي اسماعيل

تزامنا مع صدور روايتها الجديدة؛ ناقشت الناشطة والروائية الأميركية “ستايسي ابرامز- STACEY ABRAMS” سبب التأخير الطويل قبل نشر روايتها.. لطالما كانت ابرامز منهمكة بالكثير منذ حداثتها؛ وهو ما تسميه الكاتبة ذات الــــ47 عاما لعبتها {للعمل والحياة}؛ فقد كانت مولعة بالدراما منذ المرحلة الثانوية، وقامت بتحرير الكتاب السنوي للمدرسة وكانت طالبة فيزياء لامعة. أثناء دراستها للحقوق بدأت سلسلة من ثماني روايات رومانسية- تشويق، طبعت خلال سنوات 2001 – 2009، وفي ذات الوقت كتبت بحوثا حول السياسة الضريبية. ورغم أن رواياتها لم تحقق مرتبة أعلى المبيعات؛ فقد كتبت في مذكراتها “القيادة من الخارج-Lead From the Outside” عام 2018 أن تلك الروايات حققت واحدة من أهدافها الاساسية: “بالنسبة لي وللفتيات السود الأخريات؛ أردتُ أن أقدم كتبا تُظهر لهن أن باستطاعتهن أن يكُّن مغامراتٍ وجذاباتٍ بقدر أي امرأة بيضاء”.