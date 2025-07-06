عودة العلاقات البريطانية السورية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت بريطانيا، أمس، إنها قررت إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. جاء الإعلان عن ذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، للعاصمة السورية دمشق، وتعهده بتقديم 94.5 مليون جنيه إسترليني (129 مليون دولار) دعماً لسوريا.وقال لامي في بيان: «هناك أمل متجدد للشعب السوري.. من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمناً وازدهاراً لجميع السوريين».وذكر بيان حكومي، أن حزمة الدعم المالي المعلن عنها ستوفر مساعدات إنسانية عاجلة لسوريا، وستدعم تعافي البلاد على المدى الطويل من خلال تطوير مجالات مثل التعليم.وقال لامي عقب لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني، والرئيس أحمد الشرع: «إن استقرار سوريا سيقلل من مخاطر الهجرة غير الشرعية، ويضمن تدمير الأسلحة الكيميائية ويعالج خطر الإرهاب.وأضاف البيان: «إن لامي شدد خلال تلك الاجتماعات على أهمية انتقال سياسي شامل يمثل جميع الأطياف في سوريا، وأكد استمرار دعم بريطانيا».