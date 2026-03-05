غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدتي الحلوسية وبرعشيت جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام دولية بأن غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا، مساء اليوم الخميس، بلدتي الحلوسية وبرعشيت في جنوبي لبنان. ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات جراء القصف.