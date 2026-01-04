غداً.. آخر موعد لاستلام طالبات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت رئاسة مجلس النواب، في تنويه صدر مساء امس السبت، إن الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية سيكون يوم الاثنين المقبل، الموافق 5 كانون الثاني/يناير 2026، ولغاية نهاية الدوام الرسمي .

وأعلن مجلس النواب العراقي، في 31 كانون الأول الماضي، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، استناداً إلى قانون الترشيح رقم (8) لسنة 2012، ودعا الراغبين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية إلى تقديم طلباتهم الرسمية .

ويشترط القانون أن يكون المرشح عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، كامل الأهلية، أتم الأربعين عاماً، ويتمتع بسمعة حسنة وخبرة سياسية، وحاصلًا على شهادة جامعية أولية على الأقل، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة .

ويوجب الدستور العراقي على مجلس النواب اختيار رئيس للجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من موعد عقد جلسته الأولى .