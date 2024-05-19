غداً..إنعقاد منتدى الأمن العالمي في الدوحة بمشاركة العراق

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الإطار يطلب من المشهداني الانسحاب لصالح العيساوي
حزب كردي:انتخابات الإقليم لتغيير النواب فقط وليس الحكومة
تحالف العزم يطالب المحكمة الاتحادية بالتدخل لحسم الرئاسة البرلمانية
السوداني يهنئ نظيره الكويتي بمناسبة أداء حكومته اليمين الدستورية
نائب:كتلة تقدم بزعامة الحلبوسي لم تحترم إرادة الشارع السنّي ولا إرادة الشعب العراقي
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ألمانيا:الاستثمار في العراق صعب جداً بسبب الفساد
خبير اقتصادي:ارتفاع الدين الداخلي للعراق إلى (79) تريليون دينار بسبب التوسع في الإنفاق
المياه النيابية:فشل وضعف السوداني وحكومته وراء أزمة الجفاف في العراق
الزراعة النيابية:توفير تخصيصات مالية للانتقال إلى الزراعة الحديثة
اليوم..استقرار في أسعار صرف الدولار
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- رياضية
إقامة معسكر تدريبي في تركيا للمنتخبات العراقية المشاركة في بارالمبياد باريس 2024
اليوم..أربع مواجهات ضمن الجولة 29 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
مصدر رياضي:مدرب المنتخب العراقي يتلقى عرضاً من كوريا الجنوبية
مانشستر سيتي تفصله خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز
اليوم..(5) مواجهات ضمن الجولة (28) لدوري نجوم العراق بكرة القدم
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- تحقيقات
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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رشيد:إيران ” حبيبتي” ليس لها “نفوذ”في العراق والحشد الشعبي” عراقي وليس إيراني”!!!
الإطار الشيعي يعلن فوز المشهداني برئاسة البرلمان قبل انعقاد جلسة الانتخاب
ميليشيا الصدر تفتح النار على الشرطة اثناء تنفيذها واجب أمني وإصابة عدداً منهم
إيران:أموال العراق هي أموالنا لأننا بلد واحد
إيران:سنفتح (17) جامعة إيرانية في العراق بموافقة السوادني
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