غداً..اجتماع بين الحلبوسي والخنجر لبحث مصير تحالف السيادة

غداً..اجتماع بين الحلبوسي والخنجر لبحث مصير تحالف السيادة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت المصادر انبارية سياسية،الخميس،ان” تحالف السيادة سيعقد اجتماعا مهما في بغداد يوم غدا بحضور الحلبوسي والخنجر وعدد من النواب والقيادات السياسية للتحالف في عدة محافظات ومنها ديالى”.واضافت،ان” الاجتماع سيناقش ثلاث ملفات حساسة داخل التحالف ابرزها تحالف الخنجر مع مشعان الجبوري مؤخرا والاشكاليات المتفاقمة داخل التحالف بسبب الخلافات والانسحابات المتكررة”.واشارت الى ان”الطرفين سيستعرضان قضية دخول كل طرف بالانتخابات المحلية القادمة وتلافي التشهير بين الحزبين بملفات الفساد عبر الاعلام”.ويعاني السيادة من مشاكل كبيرة قادت الى انسحابات متكررة لنواب من ديالى ومحافظات اخرى وسط مؤشرات بان تفككه مجرد وقت مع قرب انتخابات مجالس المحافظات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *