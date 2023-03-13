غداً..السوداني في أربيل

غداً..السوداني في أربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم غد الثلاثاء، إقليم كوردستان للاجتماع مع المسؤولين هناك.وقال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفاء محمد لوفي حديث صحفي، إن السوداني سيلتقي في أربيل كل من مسعود بارزاني، رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، ومسرور بارزاني، على أن يقصد السليمانية فيما بعد للمشاركة في ملتقى الجامعة الأميركية”.وأضاف أن الزيارة ستتضمن التباحث حول الأوضاع السياسية وعلاقة حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية وخاصة مسألة النفط والغاز وزيارة الوفود الكردي الى بغداد.

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