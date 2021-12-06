غداً..اللقاء الثاني بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة “التوافقية/الطائفية”

غداً..اللقاء الثاني بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة “التوافقية/الطائفية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال تحالف الفتح، الاثنين، ان اللقاء المرتقب بين زعامات الاطار التنسيقي والكنلة الصدرية في الحنانة يوم غد الثلاثاء سيكون بوابة لرسم الخارطة السياسية لتشكيل الحكومة التوافقية وتقريب وجهات النظر .وقال عضو التحالف حامد الموسوي في حديث صحفي ، ان “لقاء يوم غد في الحنانة سيتم خلاله بحث تشكيلة الحكومة المقبلة والاتفاق على المشتركات بين الطرفين خصوصا مايتعلق بالخروج الأميركي ودعم الحشد الشعبي  ونتائج الانتخابات ونقاط أخرى بين الجانبين”.

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