غداً..عطلة بمناسبة العاشر من عاشوراء

غداً..عطلة بمناسبة العاشر من عاشوراء
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاْ، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل.وذكرت الامانة العامة في بيان مقتضب ، تقرّر، تعطيل الدوام الرسمي، ليوم الخميس، الموافق، 19 آب 2021، لمناسبة العاشر من المحرم الحرام، للعام 1443 هـ، ذكرى استشهاد الإمام الحسين .يذكر ان العراق دولة فاشلة لكثرة العطل الشيعية التي تتجاوز 68 يوما في السنة .

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