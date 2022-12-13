غداً..فرنسا والمغرب على ملعب البيت في الدوحة

غداً..فرنسا والمغرب على ملعب البيت في الدوحة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعاد الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، مقطعا مصورا لنجميه الفرنسي كليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي، التُقط في شهر مايو/آيار الماضي، بملعب المدينة التعليمية في قطر، أحد ملاعب مونديال 2022.وتحدث مبابي بلغة إنجليزية في هذا المقطع، قائلا: “من ملعب المدينة التعليمية (40 ألف متفرج)، إنه رائع، أتمنى أن ألعب ضد المغرب في المونديال”.وأضاف: “سنلعب ضد المغرب، حيث يتوجب علي تدمير صديقي”، ليرد عليه حكيمي: “سوف أهزمك”.فابتسم مبابي، ثم علق: “سيفطر هذا قلبي، لكن هذه كرة القدم.. يجب علي قتله”.ويلتقي منتخبا المغرب وفرنسا الأربعاء المقبل على ملعب البيت، في نصف نهائي مونديال قطر 2022.وتأهل المغرب لأول مرة في تاريخه لهذا الدور، بعد الفوز على البرتغال في ربع النهائي بهدف دون رد، بينما تجاوز منتخب فرنسا، نظيره الإنحليزي بنتيجة 2-1.

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