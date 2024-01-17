غداً.. مواجهة المنتخب العراقي بكرة اليد مع نظيره الكوري الجنوبي

غداً.. مواجهة المنتخب العراقي بكرة اليد مع نظيره الكوري الجنوبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواجه المنتخب العراقي لكرة اليد نظيره الكوري الجنوبي، في أولى مبارياته بالدور النهائي من بطولة آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقامة حاليا بالعاصمة البحرينية المنامة.وأوقعت قرعة الدور الثاني التي جرت مساء امس الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، المنتخب العراقي بالمجموعة الثانية مع البحرين، والكويت، وكوريا الجنوبية التي سيلاقيها يوم غدٍ الخميس.فيما يواجه أصحاب الأرض باليوم التالي، على أن يختتم مبارياته بمقابلة الكويت الأحد المقبل.وكان المنتخب العراقي تأهل إلى الدور النهائي بعد تفوقه على الهند وتعادله أمام اليابان والسعودية.ويتطلع أسود الرافدين في هذه المشاركة إلى خطف أحدى بطاقات التأهل إلى المونديال بعد أن تلاشت أحلامه في النسخة قبل الماضية عندما خسر أمام كوريا الجنوبية ليكتفي بالترتيب السادس قاريا.

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