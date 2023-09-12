غداً ..وزير الخارجية في طهران للتوسل لعدم استهداف الإقليم

غداً ..وزير الخارجية في طهران للتوسل لعدم استهداف الإقليم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء (12 أيلول 2023)، أنه سيزور العاصمة الإيرانية طهران يوم غد الأربعاء.وذكر فؤاد حسين في تصريح صحفي له، ان” العراق ملتزم بالاتفاقية الأمنية مع إيران ولدي زيارة يوم غد إلى طهران.وأشار وزير الخارجية إلى أن الدستور لا يسمح لأي جهة استخدام الأراضي العراقية للهجوم علىإيران الحبيبةر، مؤكدا ان العراق اتخذ الإجراءات اللازمة لإبعاد المجاميع المعارضة من الحدود العراقية الإيرانية”.

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