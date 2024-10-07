غزة.. (51) ألف شخصاً بين قتيل ومفقود منذ السابع من أكتوبر 2023

غزة.. (51) ألف شخصاً بين قتيل ومفقود منذ السابع من أكتوبر 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ارتفع عدد القتلى والمفقودين في قطاع غزة، جراء الهجوم الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى قرابة 51 ألفا، بحسب تقارير طبية وإعلامية.وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليوم الاثنين، إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41909 فلسطينيين.وأشارت تقارير طبية فلسطينية إلى أن عدد المفقودين تحت الأنقاض أو في الطرقات، ممن لم تتمكن طواقم الإسعاف ورجال الإنقاذ من الوصول إليهم، يقدر بحوالي 10 آلاف مفقود، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.واقترب عدد الجرحى والمصابين في قطاع غزة من 100 ألف جريح، حيث أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن العدد بلغ 97303 وذلك منذ السابع من أكتوبر 2023.بالمقابل، قالت هيئة البث العبرية إن 728 جنديا وضابطا إسرائيليا قتلوا وأصيب 4576 منذ بداية الحرب على غزة.

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