غضب الكهرباء يشعل الشارع في ميسان والمثنى.. احتجاجات تطالب بحلول عاجلة لأزمة الطاقة

شهدت محافظتا ميسان والمثنى مساء الأربعاء، موجة احتجاجات شعبية على خلفية تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية، وسط مطالبات بتحسين واقع التيار وإنهاء معاناة المواطنين مع الانقطاعات المستمرة.

وفي ميسان، خرج عشرات المواطنين في تظاهرة بحي الجامعة وسط المحافظة، للمطالبة بمعالجة أزمة الكهرباء، فيما أفادت مصادر محلية بوقوع احتكاك مع القوات الأمنية أثناء محاولة تفريق المحتجين.

أما في المثنى، فقد شهدت المحافظة تظاهرات واسعة، تخللها قطع عدد من الطرق الرئيسية باستخدام الإطارات المشتعلة، احتجاجاً على سوء تجهيز الطاقة الكهربائية وتردي الخدمات.

وتأتي هذه التحركات الشعبية في ظل تصاعد المطالبات بإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في المحافظات.