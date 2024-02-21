غضب سكان جنوب أفريقيا من سفينة تحمل ابقاراً للعراق جراء رائحتها الكريهة

غضب سكان جنوب أفريقيا من سفينة تحمل ابقاراً للعراق جراء رائحتها الكريهة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبر سكان جنوب أفريقيا، عن غضبهم من سفينة تحمل اسم “الكويت” وتقل نحو 19 ألف بقرة، من المفترض أن تتجه إلى العراق قادمة من البرازيل، حيث انتشرت رائحة كريهة في مدينة كيب تاون منبعثة من الناقلة العملاقة، بعد أن توقفت للتزود بالعلف، لكنها أقلقت منظمات “الرفق بالحيوان”.قال مسؤولون محليون إن رائحة كريهة تفوح في أرجاء مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا تنبعث من سفينة راسية في الميناء تحمل 19 ألف بقرة.قال ليراتو باشينغ (29 عاما)، وهو من سكان كيب تاون، لبي بي سي: “كانت أسوأ رائحة كريهة رأيتها في حياتي”.وتم إرجاع الرائحة إلى السفينة الراسية في كيب تاون منذ مساء الأحد.وقالت مدينة كيب تاون على موقع X إن مسألة الرائحة قيد المعالجة.وقال زاهد بدر الدين، المسؤول عن المياه والصرف الصحي في المدينة، إن السفينة من المقرر أن تغادر مساء الاثنين.وتتجه سفينة اسمها “الكويت” إلى العراق قادمة من البرازيل. وتوقفت في كيب تاون للحصول على علف للماشية، وفقا لمنظمة مكافحة القسوة على الحيوانات، NSPCA.وصعد عملاؤها على متن السفينة لتقييم الحالة، وقالوا في بيان: “هذه الرائحة تشير إلى الظروف المروعة التي تعيشها الحيوانات، بعد أن أمضت بالفعل أسبوعين ونصف على متن السفينة، مع تراكم البراز والأمونيا”.وقال ساكن آخر، يعمل بالقرب من المرفأ، لبي بي سي إن الرائحة كانت “نفاذة” واضطروا إلى إغلاق نوافذ سياراتهم، على الرغم من أن الجو كان حارا.

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