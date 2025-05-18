غوتيريش:إنتهاء بعثة الأمم المتحدة في العراق نهاية العام الحالي

غوتيريش:إنتهاء بعثة الأمم المتحدة في العراق نهاية العام الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء امس السبت، أن بعثة الأمم المتحدة في العراق ستنهي مهامها بنهاية العام الحالي، مشيدًا بالتقدم الذي يشهده البلد في مختلف المجالات.وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال القمة العربية العادية الـ34 في بغداد، “يسعدني التطور الحاصل في العراق، ونشيد بالجهود الوطنية التي تُبذل من أجل ترسيخ الاستقرار وتعزيز مسيرة البناء”. واكد أن “بعثة الأمم المتحدة في العراق ستختتم مهامها بحلول نهاية العام الجاري”، مشيرًا إلى أن “هذا القرار يجسد الثقة في قدرة العراق على تولي شؤونه الداخلية وتعزيز مؤسساته الوطنية”.

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