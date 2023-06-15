غياب جماهيري عن بطولة غرب آسيا في بغداد

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نائب كردي سابق:حكومة البارزاني سرقت ثلاثة أرباع إيرادات بيع النفط
تحالف الانبار الموحد:حراك سياسي سنّي لإقالة الحلبوسي
مصدر سياسي:السوداني وافق على دخول أكثر من 20 مليون زائر إيراني للعراق مجاناً
رشيد يؤيد تشكيل تحالف دولي للعدالة الاجتماعية
وزارة التخطيط:سنقوم بمسح اقتصادي لبيان المؤشر الجديد لخط الفقر في العراق
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نائب كردي سابق:حكومة البارزاني سرقت ثلاثة أرباع إيرادات بيع النفط
مصدر سياسي:السوداني وافق على دخول أكثر من 20 مليون زائر إيراني للعراق مجاناً
رشيد يؤيد تشكيل تحالف دولي للعدالة الاجتماعية
وزارة التخطيط:سنقوم بمسح اقتصادي لبيان المؤشر الجديد لخط الفقر في العراق
مستشار السوداني لشؤون النقل:دولاً أوروبية وآسيوية بدأت تدخل مشروع طريق التنمية
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مصدر سياسي:السوداني وافق على دخول أكثر من 20 مليون زائر إيراني للعراق مجاناً
السوداني:سنبقى نستورد الغاز الإيراني والتجربة الديمقراطية في العراق لامثيل لها في المنطقة!
صالح:5% نسبة الإيرادات غير النفطية من الناتج الإجمالي في العراق
في ظل الحكم الإطاري..الخطاب الإعلامي العراقي والإيراني واحد
وزير التجارة: العراق أصبح سوقا للبضائع الإيرانية والتركية والصينية والعربية!
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