غياب جماهيري عن بطولة غرب آسيا في بغداد

غياب جماهيري عن بطولة غرب آسيا في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مدير بطولة غرب آسيا المقامة في العراق، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، علي جبار، عن أسباب غياب الجماهير عن البطولة.وقال جبار في تصريح  صحفي، ان “ضعف الإقبال الجماهيري يرتبط بعدة أسباب بينها توقيت البطولة وتزامنها مع الامتحانات الدراسية إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة في مثل هذه الأشهر في صيف العراق”.وأشار الى انه “لا يمكن مقارنة بطولة غرب آسيا ببطولة جماهيرية مثل كأس الخليج التي اقيمت بنسختها الأخيرة في البصرة” مبينا ان “أهل البصرة وغيرهم هم أنجحوا هذه البطولة”.وأنطلقت البطولة أول أمس الاثنين في بغداد وكربلاء، بمشاركة 9 منتخبات، ويلعب أصحاب الأرض (العراق) بالمجموعة الأولى مع الأردن والإمارات.وكان غياب الجمهور السمة البارزة في البطولة وسط انتقادات لاتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة في ضعف التسويق الاعلامي لها رغم اهمية استضافة هذا الحدث الكروي في العراق الطامح لرفع الحظر الدولي الكلي عن الملاعب العراقية وما يشكله الحضور الجماهيرية من دفعة قوية في زوال هذ الحظر.

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