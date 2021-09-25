غيسلادوتير:الأمم المتحدة سترسل( 800) مراقب للانتخابات العراقية

غيسلادوتير:الأمم المتحدة سترسل( 800) مراقب للانتخابات العراقية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت الامم المتحدة ، أنها ستنشر حوالي 800 مسؤول في الانتخابات العامة العراقية المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول القادم.ونقلاً عن موقع ” Prensa Latina” ، قالت ممثلة الشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في بعثة الأمم المتحدة في العراق ، سولرون غيسلادوتير ، ان ” الامم المتحدة سترسل حوالي 800 مسؤول ومراقب للانتخابات العراقية ، معظمهم سيصلون الى البلاد في نهاية هذا الشهر الجاري”واضافت “سيدعم الفريق مجموعة من الاتحاد الأوروبي مكونة من 80 شخصًا ، سنكون هنا مع أكبر فريق انتخابي في العالم” وتابعت الممثلة الأممية: “أعتقد أن هذه الانتخابات ستمنح العراقيين الفرصة لسماع أصواتهم وتحديد نوع البرلمان والحكومة الذي يريدونها للبلاد”.يذكر انه يوجد حتى الآن 3249 مرشحا مسجلا ، من بينهم 951 امرأة ، يتنافسون على 329 مقعدا ، 9 منها مخصصة للأقليات والجماعات العرقية مع 67 مرشحا لهذه المناصب.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *