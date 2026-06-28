فؤاد حسين: اضطرابات هرمز هزّت اقتصاد العراق.. وبغداد تعرض وساطة إقليمية

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأحد، أن التوترات العسكرية في مضيق هرمز ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العراقي، بعدما تسببت بعرقلة صادرات النفط، فيما أعلن استعداد بغداد لاحتضان حوار يجمع دول الخليج وإيران بهدف تهدئة الأوضاع وتعزيز أمن المنطقة.

وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في بغداد، إن زيارة الأخير تأتي في توقيت بالغ الأهمية، عقب التفاهمات التي أُبرمت في سويسرا بين واشنطن وطهران، وبالتزامن مع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مشيراً إلى أن المنطقة لا تزال تشهد توترات ومواجهات عسكرية في محيط مضيق هرمز رغم تلك التفاهمات.

وأوضح أن العراق يتبنى سياسة ثابتة تقوم على رفض الحروب وتسوية الخلافات عبر الحوار، مؤكداً أن بغداد لعبت دوراً في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها تأسف لانزلاق الأوضاع نحو التصعيد العسكري.

وبيّن حسين أن العراق تكبد خسائر اقتصادية مباشرة نتيجة تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على الإيرادات المالية وأثر في الوضع الاقتصادي للبلاد، فضلاً عن تعرض مناطق عراقية، بينها إقليم كردستان، لهجمات خلال فترة التوتر.

وشدد وزير الخارجية على أن استمرار الحرب يهدد استقرار المنطقة بأسرها، كاشفاً عن استعداد العراق لاستضافة ممثلين عن دول الخليج وإيران لإطلاق حوار يهدف إلى ترسيخ الأمن والسلام، مؤكداً أن بغداد تضع إمكاناتها في خدمة أي جهد يسهم في إنهاء التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراع.