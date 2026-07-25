فاتورة الغاز والكهرباء تكشف الرقم الكبير.. مليارات إيران في حسابات العراق

طهران تكشف حجم أموالها العالقة في بغداد.. 11 مليار دولار من مستحقات الغاز والكهرباء على طاولة التفاهمات المالية

كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الخميس، عن حجم المستحقات المالية المتراكمة لدى العراق لقاء صادرات الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية، مؤكداً أن الملف تصدر جانباً مهماً من المباحثات المالية بين بغداد وطهران.

وقال همتي في تصريحات للتلفزيون الإيراني إن قيمة الأموال الإيرانية الموجودة لدى العراق تبلغ نحو 7 مليارات دولار مودعة في حسابات مصرفية، إضافة إلى أكثر من 3 مليارات دولار تعود لوزارة النفط الإيرانية، ليرتفع إجمالي المستحقات إلى ما بين 10 و11 مليار دولار.

وأوضح أن هذه الأموال تمثل أهمية اقتصادية كبيرة لإيران في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن الجانبين يبحثان آليات عملية تسمح باستخدامها في تمويل الواردات أو تنفيذ التحويلات المالية ضمن الأطر المتاحة.

وأضاف أن جزءاً من هذه الأموال جرى توظيفه خلال الفترة الماضية لشراء سلع أساسية، إلا أن القيود المفروضة على حركة الأموال والتحويلات المالية ما تزال تحد من الاستفادة الكاملة منها، معرباً عن أمله بالتوصل إلى حلول مع البنك المركزي العراقي لمعالجة هذه العقبات.

وتأتي هذه التطورات عقب مباحثات مالية عقدت بين مسؤولي البنكين المركزيين العراقي والإيراني على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى طهران، حيث ناقش الجانبان ملفات المدفوعات والطاقة والتعاملات المالية.

وبحسب التفاهمات الثنائية، تُودع قيمة واردات العراق من الغاز والكهرباء في حسابات لدى المصرفين المركزي والتجاري العراقيين، إلا أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران منذ عام 2018 حدّت من إمكانية تحويل هذه الأموال بالعملات الأجنبية، ما أدى إلى تراكمها داخل النظام المصرفي العراقي.