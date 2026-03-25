فخ الاستنزاف: واشنطن تحذر من “فاتورة باهظة” لأي تصعيد بري ضد إيران

حذرت تقارير وتقييمات أمريكية حديثة من مخاطر الانزلاق إلى عمليات برية تستهدف العمق الإيراني، مؤكدة أن هذا النوع من التصعيد قد يضع المنطقة والقوى المشاركة فيه أمام كلفة كارثية تتجاوز التوقعات، دون ضمان تحقيق حسم عسكري ناجز أو تغيير حقيقي في المشهد السياسي.
النقاط المركزية في التحذير الأمريكي:
معضلة الحسم العسكري: تشير التقديرات إلى أن الطبيعة الجغرافية والتركيبة العسكرية لإيران تجعل من الصعب تحقيق انتصار “خاطف”، مما قد يحول المواجهة إلى حرب استنزاف طويلة الأمد.
التكاليف الاقتصادية والبشرية: التوقعات تشير إلى أرقام ضخمة في ميزانيات الدفاع، فضلاً عن الخسائر البشرية المحتملة، وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية، وخاصة قطاع الطاقة.
غياب “استراتيجية الخروج”: يكمن التخوف الأكبر في الدخول في صراع مفتوح يفتقر إلى أهداف سياسية واضحة ومقدور عليها، مما يكرر سيناريوهات سابقة من التدخلات العسكرية التي استمرت لعقود دون نتائج مستقرة.