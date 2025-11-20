فرنسا تدعو إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية الفرنسي  في تصريح للصحفيين، الخميس، إن انتخابات العراق قد انتهت، والآن من المهم المضي في تشكيل الحكومة المقبلة، مردفا بالقول إن فرنسا تدعم المساعي في تشكيل تلك الحكومة.وأعرب بارو عن أمله، بأن ينعقد مؤتمر بغداد بعد تشكيل الحكومة، مؤكدا أن هذا المؤتمر مهم لأنه بداية للعمل مع المسؤولين العراقيين الجدد، وكذلك لتنمية اقتصاد العراق.

