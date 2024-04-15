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النزاهة النيابية:إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة س”يدعم”القضاء على الفساد
حزب طالباني “يأمل” نتائج إيجابية من زيارة السوداني لواشنطن
فرنسا توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر للعراق
المندلاوي نؤيد وندعم الاستهداف الإيراني لإسرائيل
السوداني يترجى ولي العهد السعودي بالتدخل لمنع إسرائيل من استهداف إيران
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النزاهة النيابية:إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة س”يدعم”القضاء على الفساد
الكذب وتزوير الحقائق..العوادي:امريكا لن تفرض عقوبات جديدة على المصارف العراقية التي تهرب الدولار إلى إيران!
خبير اقتصادي:ارتفاع العجز في الموازنة يستنزف موارد الدولة المالية
حزب طالباني:زيارة السوداني لواشنطن مهمة من الناحية الاقتصادية
العراق السابع عربيا بين 10 دول عربية من حيث توليد الطاقة المتجددة
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بنزيما يشترط على الاتحاد السعودي مغادرة مدرب الفريق والاستغناء عن أحد اللاعبين
شنيشل:لدي ثقة عالية بالمنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي سيواجه نظيره التايلاندي على استاد الجنوب في الوكرة
اليوم..(4) مواجهات ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العراق لكرة القدم
(180) مليون يورو القيمة السوقية للاعب هالاند
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السوداني يترجى ولي العهد السعودي بالتدخل لمنع إسرائيل من استهداف إيران
العمليات المشتركة:الأجواء العراقية مفتوحة أمام الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة تجاه إسرائيل وأي دولة أخرى
مصدر سياسي:العراق أصبح جسراً لنقل الرسائل الأمريكية إلى إيران
السوداني:أمريكا جعلتنا “نتذوق طعم الحرية” و “العلاقة الطيبة بين أمريكا وإيران” تخدم مشروعنا الإطاري المقاوم!!
ائتلاف المالكي:السوداني واجهة الإطار وأداته التنفيذية
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