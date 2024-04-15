فرنسا توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر للعراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوصت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، مواطنيها بالامتناع عن السفر الى 4 دول بينها العراق، وحثت الوزارة الفرنسية مواطنيها على “الامتناع عن السفر إلى العراق وإيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية”.