فرنسا توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر للعراق

فرنسا توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر للعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوصت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، مواطنيها بالامتناع عن السفر الى 4 دول بينها العراق، وحثت الوزارة الفرنسية مواطنيها على “الامتناع عن السفر إلى العراق وإيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية”.

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