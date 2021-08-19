فريق الشرطة يتعاقد مع لاعب جزائري لدعم صفوفه

فريق الشرطة يتعاقد مع لاعب جزائري لدعم صفوفه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، الخميس، مع محترف جزائري جديد لدعم صفوف الفريق في منافسات الموسم المقبل.وقال المنسق الإعلامي للنادي حسين الخرساني لموقع “كوورة”، إن الإدارة أكملت تعاقدها مع المهاجم المحترف الجزائري عبد الحكيم امقران  لموسم واحد قابل للتجديد لينضم رسميا للفريق.وبين أن فريق الشرطة أبرم عددا من الصفقات المحلية الجيدة ويسعى لإكمال التعاقدات من خلال ضم المحترفين من خلال ضم لاعبين على مستوى عال ليكونوا إضافة نوعية للفريق.وأشار إلى أن الشرطة باشر تدريباته تحضيرا للموسم المقبل ويأمل الجميع بأن يكون الموسم المقبل موسم التتويج والمنافسة على الألقاب كون الشرطة من الفرق الكبيرة ولا يمكن أن يبتعد كثيرا عن منصة التتويج. 

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