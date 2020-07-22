فريق الشرطة يدخل معسكرة التدريبي استعدادا لدوري أبطال آسيا

فريق الشرطة يدخل معسكرة التدريبي استعدادا لدوري أبطال آسيا
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 بغداد/شبكةأخبار العراق- يغادر فريق الشرطة مساء اليوم الى محافظة النجف الاشرف، من اجل الدخول في معسكر تدريبي استعداداً لدوري ابطال آسيا والموسم المقبل من دوري الكرة الممتاز.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي غالب الزاملي في تصريح صحفي،  إن “فريق كرة القدم بنادي الشرطة، سيتوجه اليوم الى محافظة النجف الاشرف من اجل الدخول في معسكر تدريبي يمتد حتى نهاية الشهر الجاري”.وأضاف أن “إدارة النادي استحصلت الموافقات اللازمة لانطلاق الوحدات التدريبية بعد رفض الجهات المختصة منح الأذن الصحي في بغداد الا بعد عطلة عيد الأضحى”.تجدر الإشارة الى ان دوري الكرة الممتاز سينطلق في الـ20 من أيلول المقبل فيما سيستأنف دوري الابطال خلال شهر تشرين الأول المقبل. 

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