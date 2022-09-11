فريق القوة الجوية يدخل معسكره التدريبي في أربيل

فريق القوة الجوية يدخل معسكره التدريبي في أربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل وفد فريق القوة الجوية بكرة القدم، إلى محافظة أربيل للدخول في معسكر تدريبي استعداداً للدوري الممتاز بكرة القدم.وقال مدير إعلام النادي ضياء حسين في تصريح  صحفي، إن “وفد فريق القوة الجوية بكرة القدم، وصل الى مدينة أربيل ويتخذ من فندق أربيل فيو مقرا لإقامته التي ستستمر لمدة 12 يوماً تحضيراً لمنافسات الموسم الكروي الجديد”.واوضح أن “الكادر التدريبي واللاعبين عازمون هذا الموسم على تقديم أداء مشرف يليق باسم نادي القوة الجوية وتاريخه الكبير وأن يكون ضمن فرق المقدمة كما كان في كل المواسم”.يذكر أن القوة الجوية حقق المركز الثاني في الموسم الماضي في دوري الكرة الممتاز.

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