فصيل حشدوي يهدد أمريكا في حال استهداف إيران عسكرياً!!

فصيل حشدوي يهدد أمريكا في حال استهداف إيران عسكرياً!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال زعيم ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوي، المدعو أبو حسين الحميداوي في بيان ، “نشهد اليوم صفحة جديدة من الصراع بين جبهتي الحق والباطل، فجبهة الحق واضحة المعالم، مشخّصة الهوية كما النظام الإيراني، كما أن جبهة الباطل قد عرفها العالم أجمع، وشخص سلوكها الإجرامي ونهجها العدائي تجاه الشعوب الحرّة الرافضة للعنجهية الإمبريالية كما ترامب ، فلم يسلم من بطشها وجورها إلّا من ارتضته أداة لتحقيق أهدافها الشيطانية الخبيثة”.وأضاف أن “رأس جبهة الباطل يمضي في إعداد العدّة لاستهداف الجمهورية الإسلامية في إيران، وإن الواجب الشرعي والأخلاقي يحتّم على المجاهدين الوقوف بما أوتوا من قوة إلى جانب الشعب الإيراني، فالدفاع عن حرم الجمهورية الإسلامية إنما هو دفاع عن مقدسات الأمة”.

وخاطب الشعب الإيراني بالقول: “نحن معكم في السراء والضراء، وسيكون موقفنا واضحاً لا لبس فيه في الدفاع عن شعب إيران ومقدساته”.وتابع الحميداوي: “وللعدو الأميركي نحذر: إن الحرب على إيران ليست نزهة، بل هي نار إذا أضرمت فلن تُطفأ، وستدفعون ثمناً مضاعفاً عما يطمح إليه سيدكم الجشع من مكاسب”.

وتشهد إيران منذ عدة أيام احتجاجات بدأها التجار في العاصمة طهران على خلفية انهيار العملة المحلية، إلا أنها سرعان ما توسعت لتمتد إلى العديد من المحافظات والمدن الإيرانية، وتصاعدتها حدتها خلال الأسبوع الجاري لتخلف عدداً من القتلى والجرحى والمعتقلين. واعتبرت السلطات الإيرانية أن ما يجري “مؤامرة خارجية” تقف خلفها أنظمة وحكومات إقليمية ودولية، وفي المقابل استنكرت العديد من الدول ما وصفته بعمليات “القمع” تجاه المحتجين.يذكر ان الميليشيا الحشدوية أعلاه رواتبها وتجهيزاتها وسلاحاها من خزينة الدولة العراقية ولها 3 فصائل حشدوية معروفة وهي من ساهمت بقتل العراقيين واختطافهم وتهجيرهم وكذلك قتل ثوار تشرين في 2019 وهي احدى فصائل المقاومة الإسلامية الحشدوية في العراق ومقررها رئيس أركان الحشد الشعبي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *