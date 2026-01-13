فصيل حشدوي يهدد أمريكا في حال استهداف إيران عسكرياً!!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال زعيم ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوي، المدعو أبو حسين الحميداوي في بيان ، “ نشهد اليوم صفحة جديدة من الصراع بين جبهتي الحق والباطل، فجبهة الحق واضحة المعالم، مشخّصة الهوية كما النظام الإيراني، كما أن جبهة الباطل قد عرفها العالم أجمع، وشخص سلوكها الإجرامي ونهجها العدائي تجاه الشعوب الحرّة الرافضة للعنجهية الإمبريالية كما ترامب ، فلم يسلم من بطشها وجورها إلّا من ارتضته أداة لتحقيق أهدافها الشيطانية الخبيثة”.

وأضاف أن “رأس جبهة الباطل يمضي في إعداد العدّة لاستهداف الجمهورية الإسلامية في إيران، وإن الواجب الشرعي والأخلاقي يحتّم على المجاهدين الوقوف بما أوتوا من قوة إلى جانب الشعب الإيراني، فالدفاع عن حرم الجمهورية الإسلامية إنما هو دفاع عن مقدسات الأمة”.