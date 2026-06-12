فضيحة تهز الوسط التربوي.. جواد السوداني في قلب العاصفة

كشفت مصادر مطلعة عن توقيف جواد السوداني في مطار بغداد الدولي، بعد الاشتباه بحيازته 51 دفتراً امتحانياً يخص طلبة السادس الإعدادي – الفرع العلمي، أثناء استعداده للسفر خارج البلاد.

وبحسب المصادر، فإن عملية الضبط جرت خلال إجراءات التفتيش في المطار، حيث أثارت محتويات الأمتعة علامات استفهام دفعت الجهات المختصة إلى التدقيق فيها، ليتم العثور على الدفاتر الامتحانية والتحفظ عليها وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية وطبيعة حيازة تلك المستندات.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية تركز على كيفية خروج هذه الدفاتر من الجهات المعنية والجهة التي كانت ستتسلمها، فضلاً عن التحقق من وجود أطراف أخرى قد تكون مرتبطة بالقضية.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في الأوساط التربوية والشعبية، وسط مطالبات بكشف جميع تفاصيل الملف ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في المساس بنزاهة العملية الامتحانية ومستقبل الطلبة.