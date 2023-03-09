فقاعات هوائية ..الأمن النيابية:نرفض بقاء القوات الأجنبية في العراق

فقاعات هوائية ..الأمن النيابية:نرفض بقاء القوات الأجنبية في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب علي البنداوي، اليوم الخميس، عدم حاجة العراق لقوات قتالية اجنبية، مؤكدا رفضه لاستخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار.وقال البنداوي في حوار متلفز ، ان “جميع القوات الأجنبية الموجودة في العراق هي قوات محتلة ولن نسمح ببقائها”، لافتا الى ان “وجود القوات الأجنبية في العراق يعد مصدر قلق للشعب “.وأشار الى ان “وجود قوات قتالية أجنبية ومعسكراتها وأسلحتها الثقيلة في العراق أمر مرفوض”، مبينا ان “العراق يرفض استخدام اراضية للاعتداء على إيران”.وأضاف عضو لجنة الامن والدفاع، ان “الولايات المتحدة معروفة بتأثيرها على القرار السياسي في العراق”، لافتا الى ان “اي تدخل اميركي بالشان الداخلي العراقي رفضاً سياسياً وشعبياً كبيراً خلال المرحلة المقبل”.

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