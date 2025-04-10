فلسطين تشكر العراق على مواقفه الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية

فلسطين تشكر العراق على مواقفه الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،اليوم الخميس، وزير الداخلية الفلسطيني زياد محمود محمد.وشدد سيادته على موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية، بإدانة العدوان الصهيوني ودعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ونيل كامل حقوقه، مؤكداً استعداد العراق لتقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين.وأشار السوداني الى أهمية التضامن والعمل المشترك على المستويات كافة، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه، وإنهاء ما تتعرض له غزة من مجازر وإبادة من قبل الكيان الصهيوني.من جانبه، ثمن وزير الداخلية الفلسطيني مواقف العراق الداعمة لمطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، وجهوده بتعزيز الاستقرار في عموم المنطقة.

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