فوز المنتخب الأولمبي العراقي على نظيره المصري

فوز المنتخب الأولمبي العراقي على نظيره المصري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- فاز منتخبنا الاولمبي على نظيره المصري وديا، مساء امس السبت (20 كانون الثاني 2024)، بهدف دون رد في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب هلو فائق في معسكره التدريبي الذي يقيمه بالامارات.وكان المنتخب الأولمبي العراقي قد تغلب على فريق fc akron، أحد أندية الدرجة الأولى بالدوري الروسي، بهدفين من دون مقابل في المباراة التدريبية التي جرت بينهما  الأربعاء الماضي في مدينة دبي، والتي تدخل ضمن منهاج المعسكر التدريبي الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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