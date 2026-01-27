فوز المنتخب العراقي للصالات في نهائيات كأس آسيا الـ22

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حقق منتخب العراق لكرة الصالات، يوم الثلاثاء، فوزه الأول في نهائيات كأس آسيا الـ22 المقامة في إندونيسيا 2026.

وتمكن المنتخب العراقي من التفوق على نظيره منتخب قيرغيزستان بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا لكرة الصالات 2026.

ويشارك منتخب العراق في البطولة ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات إندونيسيا وقرغيزستان وكوريا الجنوبية.