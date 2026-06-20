فوضى رفع التجاوزات في الناصرية.. ومدير البلدية يتعرض لإصابة

شهد مركز مدينة الناصرية، حادثة توتر خلال حملة لرفع التجاوزات، أسفرت عن إصابة مدير بلدية الناصرية محمد جبار أثناء تدخله لاحتواء مشاجرة اندلعت بين موظفي البلدية وعدد من المواطنين.

وبحسب مصدر أمني، فإن الخلاف وقع في شارع الحبوبي وسط المدينة، عقب مباشرة فرق البلدية بإزالة عدد من التجاوزات، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين وتطور الأمر إلى مشادة ومشاجرة.

وأشار المصدر إلى أن مدير البلدية تعرض لإصابة أثناء محاولته تهدئة الأوضاع وفض الاشتباك، قبل أن تتم السيطرة على الموقف وإعادة الهدوء إلى المنطقة.