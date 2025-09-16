في ظل الحكم الإيراني..نائب:الهاربين” الفرارية” من الحرب العراقية الإيرانية يجب “تكريمهم”!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم نائب رئيس لجنة الاقتصاد النيابية الإطاري ياسر الحسيني، الثلاثاء، جهات سياسية بالوقوف وراء “تعطيل” انعقاد الجلسة النيابية للحيلولة دون تمرير بعض القوانين، وقال الحسيني، في حديث صحفي، إن “هناك خلافات سياسية عطلت انعقاد جلسة مجلس النواب امس، بسبب بعض الجهات السياسية التي لا تريد إقرار بعض القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس”.وأضاف أن “القوانين المختلف عليها هي قانون تعويض المتضررين” الفرارية” من الحرب العراقية الإيرانية الذين فقدوا أجزاءً من أجسادهم، أو ما يسمى حاملي البطاقة الحمراء، والقانون الآخر هو الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط”.وبين الحسيني، أن “هناك جهات سياسية لديها أهداف خارجية ضد إيران ومشروعها الجهادي ،وكان مجلس النواب العراقي، قد أعلن امس الاثنين، تأجيل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان، أن “مجلس النواب أجل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني”.

