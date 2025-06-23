في ظل حكومة الزراعي السوداني..العراق يستورد خضروات من تركيا بأكثر من (71) مليون دولار خلال الشهر الماضي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- تصدر العراق قائمة صادرات الخضروات التركية بأكثر من 71 مليون دولار خلال شهر مايو/أيار، وذلك وفقا لجمعية مصدري الفواكه والخضراوات الطازجة في منطقة البحر المتوسط.

وقال رئيس مجلس الجمعية فرحات غوروز في حديث صحفي، إن “صادرات تركيا من الفواكه والخضراوات الطازجة في مايو/أيار، بلغت 283.6 مليون دولار”، مشيراً إلى “انخفاض حجم هذه الصادرات بنسبة 31% مقارنة بنفس الفارة من العام السابق” .

واضاف جوروز، أن “الأسواق التي حققت فيها أعلى القيم وبنسبة 76 ‎%‎ كانت الى العراق وروسيا والمانيا وأوكرانيا”.

وأشار إلى أن بلاده صدرت الخضار والفواكه بقيمة 71.7 مليون دولار إلى العراق، و70.5 مليون دولار إلى روسيا، و30.5 مليون دولار إلى ألمانيا، و26.4 مليون دولار إلى رومانيا، و 16.3 مليون دولار إلى أوكرانيا”.