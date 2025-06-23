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مصدر قضائي ينفي استقالة رئيس المحكمة الاتحادية
في ظل حكومة الزراعي السوداني..العراق يستورد خضروات من تركيا بأكثر من (71) مليون دولار خلال الشهر الماضي
يوم الخميس المقبل عطلة رسمية في العراق بمناسة “اللطم والتطبير الحسيني”
السوداني يرجو بوتين التدخل لوقف الحرب على إيران
شكوى برلمانية على الحكومة لعدم إرسالها جداول موازنة 2025
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في ظل حكومة الزراعي السوداني..العراق يستورد خضروات من تركيا بأكثر من (71) مليون دولار خلال الشهر الماضي
شكوى برلمانية على الحكومة لعدم إرسالها جداول موازنة 2025
مصدر برلماني:الشعب العراقي غاضب على رشيد والسوداني للتفريط بالسيادة العراقية
خبير اقتصادي:إيران لن تغلق مضيق هرمز
اليوم.. انخفاض في أسعار صرف الدولار
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مصدر برلماني:الشعب العراقي غاضب على رشيد والسوداني للتفريط بالسيادة العراقية
الولائيون يجتمعون في مبنى رئاسة الجمهورية لنصرة إيران
مطالب نيابية بإقالة محافظ النجف لفشله وفساده
العامري والطباطبائي يؤكدان على الدفاع عن إيران حتى”الموت”
مصدر برلماني:تهاون حكومة السوداني وراء التجاوزات الكويتية على السيادة العراقية
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